Розширено перелік захисників Вітчизни, які отримуватимуть матеріальну допомогу з міського бюджету у разі поранення

Як вже повідомляв «Голос Громади», влада міста вирішила передбачити у видатках міського бюджету кошти на допомогу пораненим внаслідок військової агресії росії захисникам України 100 тисяч гривень. Така одноразова виплата складатиме 10 тисяч гривень на одну людину і вона надаватиметься не залежно від інших видів допомог.

Як доповнення до згаданого рішення, виконком Олександрійської міської ради вирішив розширити перелік військовослужбовців, які матимуть право на цю одноразову матеріальну допомогу в разі контузій, каліцтва, отримання поранень. Відповідне рішення – запропонувати міській раді затвердити змінений перелік – було ухвалене на останньому засіданні виконавчого комітету. Згідно з ним, окрім учасників АТО/ООС та добровольців, право на одноразову допомогу 10 000 грн у подальшому матимуть військові ЗСУ, ТРО, Служби безпеки, розвідки, Національної гвардії та інших формувань. Тепер слово за депутатами міської ради на найближчій сесії.