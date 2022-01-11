Розширений перелік професій для обов`язкової вакцинації

3 1 січня 2022 року набуває чинності наказ МОЗ № 2664 від 30.11.2021, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.
● Згідно з наказом, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
– органів місцевого самоврядування;
– закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
– комунальних підприємств, установ та організацій.
● Працівники вищезазначених установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
● Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень та медичний висновок на підтвердження цього.
● Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально у зручному пункті чи центрі вакцинації. Детальний перелік та контакти пунктів та центрів на list.covid19.gov.ua.