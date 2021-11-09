Рух олександрійських ОСББ набирає темп

Відразу чотири чергові ОСББ нещодавно отримали у своє розпорядження житлові будинки, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні затвердив акти приймання – передачі житлових будинків з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління новостворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Таким чином, гуртожиток по проспекту Соборному, 136 перейшов у «самоуправління» ОСББ «Соборний 136»;

багатоквартирний житловий будинок по проспекту Соборному, 113 – в управління ОСББ «Соборний-113»;

багатоквартирний житловий будинок по вул. 6-го Грудня, 137 – в управління ОСББ «Затишна оселя 137»;

багатоквартирний житловий будинок по вул. Григорія Сокальського, 35 – в ОСББ «Успіх-35».

На сьогодні в Олександрії налічується близько 80-ти ОСББ.