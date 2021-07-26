Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області загасили 5 займань різного характеру; в тому числі – в Олександрії, повідомляє «Голос Громади» з інформацією служби ДСНС.

Так, 4 рази вогнеборці залучалися на ліквідацію пожеж сухої рослинності на відкритих територіях Кіровоградської області. Зокрема олександрійські вогнеборці загасили пожежу 50 м2 сухої трави за межами с. Звенигородка Олександрійської МТГ Олександрійського району та крім того – 50 м2 біля р. Інгулець у м. Олександрії. А в одному з населених пунктів Кіровоградщини рятувальниками було ліквідовано пожежу господарчої будівлі з домашніми речами. В усіх випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці.