Рятувальники Кіровоградщини обходять водойми області

Поблизу водойм у Кіровоградській області фахівці Служби порятунку проводять роз’яснювальні бесіди серед мешканців, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Оскільки взимку водойми перетворюються на популярні місця для дітей та рибалок, виконують функцію природної переправи, з’являється товстий лід тощо такі заходи необхідні.

Через нестійку морозну погоду наразі крига не набрала потрібної товщини й виходити на неї небезпечно. Рятувальники пояснюють наслідки нехтування заходами безпеки на кризі.

Пам’ятайте про таке:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, пал иць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

не вживайте спиртні напої біля водойм;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, — не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!