Рятувальники Кіровоградщини закликають не ризикувати своїм життям та не виходити на тонку кригу!

На території країни почалися перші заморозки, річки вкрилися тонкою кригою, синоптики попереджають громадян про ожеледицю, а перший сніг вже створює проблеми для автомобілістів. Зимовий період змушує рятувальників активніше долучатися до превентивної роботи, зокрема, поблизу водойм, аби вберегти рибалок, допитливих дітей та інших відчайдухів від трагічних подій на ще тонкому льоду, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Надзвичайники Кіровоградщини проводять бесіди з населенням біля річок та ставків, попереджаючи людей про те, що виходити на кригу наразі зарано – вона занадто тонка і становить пряму небезпеку для тих, хто вирішить знехтувати застереженнями, розповідають про ризик переохолодження, обмороження, як надавати першу медичну допомогу в подібній ситуації. Кожному співрозмовникові фахівці ДСНС залишили інформаційні пам’ятки.

Подібні попереджувальні заходи працівники Служби порятунку проводять на території усієї країни.

Шановні громадяни, візьміть до уваги кілька порад щодо правил поведінки поблизу та на водоймах на початку зимового періоду, коли крига ще надто тонка.

Пам’ятайте про таке:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дощок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

не вживайте спиртні напої біля водойм;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101!