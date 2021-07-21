Рятувальники ліквідовували наслідки негоди на Кіровоградщині та в Олександрії

На Кіровоградщині рятувальники ліквідовували наслідки сильної зливи, граду та шквалу 15-20 м/с, які наробили чимало лиха, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Впродовж минулої доби було надано допомогу по розпилюванню та прибиранню 36 дерев, що впали на житлові будинки, автомобілі, проїжджі частини доріг (Кропивницький район та м. Кропивницький – 23 дерева; Новоукраїнський район – 6; Голованівський район – 4; Олександрійський район – 3), тричі надано допомогу по відкачуванню дощових вод з підвалів та подвір’їв житлових будинків (15 м3) м. Кропивницький, вилучено 11 одиниць техніки з ускладнених ділянок доріг у м. Кропивницький (вул. Острівська, Київська, Кропивницького, Преображенська, Вокзальна).

Крім того, 7 разів залучалася пожежно-рятувальна техніка Кропивницького на пожежі електрощитових, короткі замкнення електромережі без послідуючого горіння та спрацювання АПС. Загиблих та травмованих внаслідок погіршення погодних умов немає. Від ГУ ДСНС в області залучалось 89 чоловік особового складу та 21 од. техніки. Внаслідок аварійного спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП без електропостачання залишились 129 населених пунктів повністю та 29 частково на території 4-х районів, а саме: у Кропивницькому районі – 4 н. п. повністю та 6 н. п. частково; Новоукраїнський район – 65 н. п. повністю та 11 – частково; Олександрійський район – 16 н. п. повністю 9 – частково; Голованівський район – 44 н. п. повністю, 3 – частково. До відновлювальних робіт залучено бригади місцевих РЕМ ПрАТ. «Кіровоградобленерго».