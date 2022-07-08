Рятувальники Олександрійщини проводять бесіди з відвідувачами магазинів та супермаркетів

Рятувальники Олександрійського районного управління ГУ ДСНС у Кіровоградській області разом з поліцейськими проводять роз’яснювальну роботу серед відвідувачів торговельних закладів та у місцях масового перебування людей. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Фахівці нагадують громадянам порядок дій після сигналу повітряної тривоги, а саме не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки ворог цілить не тільки по військових об’єктах, а й б’є по житлових будинках, ТРЦ, об’єктах критичної інфраструктури. Тому важливо завжди бути напоготові. Якщо сирена пролунала, коли ви вдома, потрібно взяти тривожну валізу та прямувати до найближчого укриття. Якщо тривожний сигнал застав вас на робочому місці, у магазині чи іншому громадському місці потрібно уважно слухати та виконувати вказівки керівництва або ж адміністрації закладу. Якщо ви в цей час перебуваєте в дорозі, необхідно вийти з автомобіля та відійти якомога далі, ні в якому разі не можна ховатися під автівкою. Розташування укриттів і сховищ бажано уточнити заздалегідь. Якщо знайти прихисток в укритті можливості немає, потрібно в будівлі чи квартирі знайти місце, що відповідає правилу двох стін. І рятувальники, і правоохоронці наполягали, що ігнорувати сигнал сирени означає свідомо піддавати власне життя смертельному ризику.