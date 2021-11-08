Рятувальники Олександрії провели роз`яснювальну роботу серед населення

Днями фахівці Головного управління ДСНС в області провели роз’яснювальну роботу в житловому секторі Олександрії аби нагадати громадянам про необхідність дотримання правил безпеки у побуті.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

На вулицях міста з перехожими провели інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки у побуті, нагадали про дії під час пожежі та недопущення її у власних помешканнях, першу допомогу постраждалим під час отруєнні чадним газом та інше. Крім того, основним направленням бесід зроблено на необхідності дотримання правил пожежної безпеки при використанні пічного опалення, електричних приладів та газового обладнання тощо.

Усі громадяни отримали відповідні тематичні листівки з більш детальною інформацією про вимоги щодо пожежної безпеки.

Такі бесіди проводяться серед населення маленьких та великих міст області через те, що саме недбалість та необережність людей є основною причиною займань у їх оселях та господарствах.