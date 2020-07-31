Рятувальники разом з поліцією нагадали мешканцям Олександрійщини правила безпеки на воді

Літня спекотна погода традиційно пов’язана з відпочинком громадян біля водойм. Проте слід пам’ятати, що вода ніколи не пробачає помилок та нехтувань елементарними правилами безпеки, повідомляє «Голос Громади» на сторінку Олександрійського відділу поліції у Фейсбук.

Тож вчора, 30 липня, фахівці ДСНС м. Олександрія спільно з представниками поліції провели профілактичне відпрацювання місць відпочинку населення біля води.

В рамках проведення превентивних заходів ” Безпечне літо” рятувальники та представники поліції нагадали відпочивальникам про основні правила поведінки на річках та озерах.

А саме: не запливати далеко від берега, не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння, не перебувати довго на сонці та пильно стежити за дітьми — дотримання цих елементарних правил здатне врятувати життя та здоров’я.

В ході спілкування фахівці ДСНС роздали мешканцям тематичні пам’ятки та листівки з правилами поведінки на воді та інструкціями з надання першої домедичної допомоги потерпілим. Також рятувальники закликали любителів літнього відпочинку у лісах та паркових зонах дотримуватись правил пожежної безпеки.