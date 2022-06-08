Рятувальники звільнили смт Олександрійське від декількох пожеж

Впродовж минулої доби олександрійські вогнеборці декілька разів гасили пожежі в смт Олександрійське м.Олександрія та поблизу нього, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

За інформацією рятувальників перша пожежа сталася межами смт Олександрійське – горіло сміття, скоріш за все його було підпалено. Інше займання сухої трави та гілля сталося вже в самому смт Олександрійське по вул. Миру. В обох випадках травмованих чи загиблих немає.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням бути обережними та відповідальними з вогнем у період підвищеної пожежної небезпеки, коли він найменшої іскри може виникнути масштабна пожежа.