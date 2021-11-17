Рибалка з Олександрійщини виловив заробітку на понад 570 000 гривень. Однак, не так сталося, як гадалося

На Кіровоградщині pибоохоpонний патруль викрив діяльність браконьєра, який масово виловлював рибу с водойми, повідомляє “Голос Громади” посилаючись пресслужбу Кіровоградського рибоохоронного патруля.

Рибалку виявили днями на Кам’янському водосховищі, біля села Куцеволівка, що на Олександрійщині.

Вилов риби здійснювався з човна за допомогою трьох сіток, по 150 м кожна. Чоловік при собі мав вже 365 сріблястих карасів загальною вагою 70 кг.

Сітки, човен та рибу вилучили. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 577 065 грн.

На чоловіка чекає покарання.