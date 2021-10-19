Рибоводи Кіровоградщини мають нового керівника

Від сьогодні, 19 жовтня 2021 року, призначено нового начальника Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Кіровоградській області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградський рибоохоронний патруль.

Біографічна довідка

Грибенко Вячеслав Вікторович народився в с.Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області.

кваліфікацію юрист. У 2013 році отримав вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобувкваліфікацію юрист.

З 2017 по 2018 рр. працював в Державній екологічній інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря на посаді провідного спеціаліста – державного інспектора з охорони навколишнього середовища Чорного моря. Читайте також: Яким є довгостроковий прогноз «погоди» у бюджеті Олександрії?

З 2020 року призначений на посаду заступника начальника відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації.

Кар’єрний шлях Вячеслав Грибенко пройшов від простого спеціаліста до керівника і вважає, що головне у трудовій діяльності ― це досвід, спираючись на який можна зробити роботу швидко і якісно та стати професіоналом своєї справи. Читайте також: В Олександрії зафіксували порушників протиепідемічних норм

У тому ж році працював в Головному управлінні Держгеокадастру у Миколаївській області та обіймав посаду начальника відділу правової та договірної роботи юридичного управління.

З 15 вересня 2021 року очолив Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області.