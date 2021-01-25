“Риби з землі більше не буде”… Новий директор упорядковує роботу Центрального ринку

Про те, що відтепер торгівля свіжою рибою буде здійснюватися виключно в спеціально упорядкованому для цього місці – у рибному павільоні, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук новий керівник комунального підприємства “Олександрійський центральний ринок” Олександр Кіяшко.

Як зазначив О.Кіяшко, на території ринку працює відремонтований рибний павільйон, проте, з невідомих причин, на сьогодні павільйон напівпорожній. Натомість, торгівців свіжою рибою можна зустріти і біля автовокзалу, і на перехрестях навколо ринку.

“Мені абсолютно незрозуміла і неприйнятна така ситуація. Ми маємо гарний павільйон, ми маємо гарні умови, як для продавців так і для покупців, ми маємо місце де може бути єдиний центр торгівлі живою рибою. Поряд з рибним ми також маємо м’ясний і ковбасний павільйони – не треба бігати з торбами по двум кварталам. Купив риби, поруч купив м’яса, якщо треба ще і ковбаси, – все зручно і в одному місці. В результаті ми можемо отримати збільшення в рази потоку цільового покупця до КП«ОЦР», більше покупця – більші об‘єми реалізації для підприємця і відповідно збільшення надходженнь в касу ринку за надання місця для торгівлі. В бесіді з працівниками рибного павільйону дана пропозиція отримала 100-відсоткову підтримку”, – зазначив директор ринку.

Також було повідомлено, що працівниками КП “Олександрійський центральний ринок” спільно з представниками муніципальної безпеки будуть здійснюватися перевірки з метою виявлення місць несанкціонованої торгівлі свіжою рибою та у подальшому притягнення суб’єктів та власників торгівлі до відповідальності.