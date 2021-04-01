Ринковій торгівлі в Олександрії – «зелену вулицю»

Олександрійському центральному ринку дозволена торгівля сільгосппродукцією на прилеглій до його території вулиці, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради погодив з 1 квітня по 31 жовтня поточного року комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» розміщення місць для торгівлі сільськогосподарською продукцією по вулиці Григорія Сокальського на ділянці від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Григорія Усика по парній та непарній сторонах (крім ділянки вулиці Г.Сокальського навпроти будинку №79).

Адміністрацію ринку, крім розміщення цих тимчасових торгівельних місць, зобов’язали здійснювати справляння плати за ринкові послуги згідно з тарифами, затвердженими виконкомом, забезпечити належне санітарне утримання даної території, дотримання протиепідемічних заходів