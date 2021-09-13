Ринок праці Кіровоградщини: 6 осіб претендують на одну вакансію

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Станом  на  01 вересня 2021  року  в   центрах   зайнятості  області було зареєстровано  12,4 тис. безробітних громадян.

У  середньому  на одну  вакансію  претендувало шість осіб: станом на  01 вересня 2021  року  кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1,9 тис. од.

Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на працівників:

  • сільського, лісового та рибного господарства (40,8%);
  • переробної промисловості (11,7%);
  • сфери оптової та роздрібної торгівлі (9,5%);
  • державного управління й оборони (7,0%).
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