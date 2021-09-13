Ринок праці Кіровоградщини: 6 осіб претендують на одну вакансію

Станом на 01 вересня 2021 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 12,4 тис. безробітних громадян.
У середньому на одну вакансію претендувало шість осіб: станом на 01 вересня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1,9 тис. од.
Варто зазначити, що ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на працівників:
- сільського, лісового та рибного господарства (40,8%);
- переробної промисловості (11,7%);
- сфери оптової та роздрібної торгівлі (9,5%);
- державного управління й оборони (7,0%).