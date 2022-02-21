Ринок праці Кіровоградщини: серед безробітних переважають жінки

У січні 2022 року статус безробітного мали майже 15,4 тис. осіб, з яких 53,9% складали жінки, 25,8% – молодь віком до 35 років, мешканці сільської місцевості – 56,3%. З них отримали статус безробітного безпосередньо в січні 3,2 тис. осіб.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15–70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, збільшився з 12,5% (9 місяців 2020 року) до 13,0% (9 місяців 2021 року).