Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня: що по чому?

З 1 липня в Україні запускають Ринок землі. Експерти розповіли, за скільки українці зможуть продати та здати в оренду свої паї вже з наступного місяця. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на TODAYua.

З 1 липня викуповувати ділянки зможуть лише фізособи, а у юросіб така можливість з’явиться з 2024 року. До цього періоду вони можуть поступово домовлятися про покупку орендованих ними площ на “довірених” осіб – акціонерів, родичів, працівників компанії.

Наразі продати свою землю готуються не більше 3-5% власників паїв за ціною $1,5- $2 тисячі за гектар. Років через п’ять ціна одного гектара може піднятися до $5 тисяч, тому власники паїв будуть чекати, поки вартість гектара зросте, а вже потім думати над продажем землі. Це може статися тоді, коли землю дозволять скуповувати юридичним особам і більше 100 гектарів “в одні руки”.

Основна причина низького пропозиції на ринку землі, – невідпрацьовані механізми і регламенти здійснення угод, переконані експерти.