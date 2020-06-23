«Ривок» вийшов коротким (пограбування по-олександрійськи)

18 червня до Олександрійського відділу поліції звернулася 78-річна місцева жителька і поскаржилася на напад незнайомця, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у поліційному міськвідділі.

Того дня ця олександрійка збиралася зробити деякі нехитрі покупки в одному з торгівельних закладів міста. І прямо на вулиці, якраз неподалік магазину, до неї раптом підбіг незнайомий їй чоловік та рвонув у жінки з рук її сумку. Злодюга, звісно, не міг не помітити, що жертва його нападу – ось такого, далеко не молодого віку. Та ця обставина його не збентежила: скоріше навпаки – він вважав її сприятливою для отримання легкої здобичі і тому сподівався на повну безкарність. Отож сумкою, в якій були гроші та мобільний телефон потерпілої, грабіжник заволодів без будь-яких труднощів, після чого накивав п`ятами…

Негідник дуже прорахувався щодо безкарності: менш ніж за три години після свого «ривка» він вже сидів з кайданками на руках у відділі поліції і давав свідчення слідчому (саме стільки часу знадобилося працівникам поліції, щоб розшукати злочинця). Грабіжником виявився 34-річний місцевий нероба. Звісно, у сутичці з таким бовдуром перевага була явно не на боці жінки поважного віку…

Розслідування у рамках провадження, розпочатого за ч.1 ст. 186 («Грабіж») Кримінального кодексу України триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до 4-х років.