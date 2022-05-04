“Сади Перемоги” розквітли в руках олександрійських дітей

Сьогодні в Олександрійській центральній міській бібліотеці для дітей пройшов майстер-клас “Поливалочка”, повідомляє “Голос Громади”.

Діти віком від найменших до 7 років робили об’ємну аплікацію у вигляді поливалочки, яка рясно кропить водою траву та квіти, щоб ті росли й квітли.

“У нас розквітли “Сади перемоги”, “Сади України” – ось так прокоментувала директорка закладу Тетяна Володимирівна колективне фото дітей з готовими роботами.

Після старань задоволені учасники майстер-класу зіграли у вікторину “Відгадай казку” та взяли участь у руханках та активних іграх.

Наступною до створення 3-Д витвору приступила група дітей віком 8-12 років.