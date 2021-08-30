Електросамокати, що нещодавно з’явились на олександрійських вулицях стали до вподоби мешканцям міста, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міську раду.

Нову послугу надає ТОВ «Смарт Вей-еко», з яким Олександрійська міська рада підписала Меморандум про співпрацю у розробці та реалізації Проєкту «Зелений транспорт міста Олександрії».

Головною метою проєкту є поліпшення екологічної ситуації в місті шляхом розвитку системи електричного і велосипедного транспорту.

Скористатися прокатом еко-транспортом може будь-хто і в будь-який час. Наразі в місті налічується 50 електросамокатів, які розміщені біля зон відпочинку та супермаркетів у різних мікрорайонах.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? Еко-транспорт працює цілодобово та активується через спеціальний мобільний додаток після оплати послуги через банківську карту. У будні розблокування самокату коштує 5 грн та 1,5 грн за кожну хвилину, а у вихідні та святкові дні вартість розблокування 15 грн і 2 грн хвилина поїздки.

Рух електросамокатів містом відстежуватися за допомогою системи GPS-контролю, а їх обслуговування здійснюється працівником на місцях стоянок. Тож користувачам після поїздки слід залишати транспорт поблизу зон відпочинку і стоянок.

Користувачів електросамокатів просять з бережністю ставитись до техніки та бути обережними під час їзди вулицями міста.