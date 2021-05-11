СБУ викрила ділків, які «реалізували» підробку на вакцину від COVID-19

СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, діяльність якого була направлення на збут підробленої «вакцини» від коронавірусу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Група зловмисників, до якої входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне, широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії «Pfizer». Насправді вони займалися шахрайством і не мали жодного стосунку до оригінальної продукції.

У мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від «Pfizer».

Вартість однієї фейкової «вакцини» становила $250.