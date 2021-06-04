Секретар міської ради провела нараду з підготовки до відзначення 25-ї річниці Конституції України

В Олександрії розпочали готуватися до святкування 25-ї річниці Конституції України, повідомляє “Голос Громади”.

Тож, сьогодні, 04 червня, під керівництвом секретаря міської ради Вікторії Косяк відбулася робоча нарада із заступником міського голови Іриною Чемерис, начальниками підвідомчих структур, директорів будинків культури, центрів дитячої та юнацької творчості та центральної бібліотечної системи щодо підготовки та проведення свята.

Присутнім було поставлено завдання розробити можливі варіанти сценаріїв святкування, продумати оформлення локацій, ймовірність проведення фестивалів, конкурсів як в онлайн, так і офлайн форматах. Також необхідно звернути увагу на різні форми роботи, які були б цікаві для всіх вікових категорій олександрійців.

Після цього запропоновані варіанти проведення заходів будуть детально розглянуті та включені до загальноміського плану святкування Дня Конституції.