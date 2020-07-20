Села Кіровоградщини можуть взяти участь у Всеукраїнському конкурсі “Неймовірні села України-2020”: умови

Конкурс проходитиме за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Всеукраїнської асоціації громад, асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», компанії «Бейкер Тіллі Україна», ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», журналу Agroexpert.

Як відзначають організатори, основна мета цього конкурсу:

розвиток сільських територій та регіональної економіки;

дотримання принципів ощадливого ведення сільського господарства та кругового виробництва;

зміцнення соціально-економічного становища фермера в ланцюзі поставок «від поля до столу»;

розвиток соціальної відповідальності місцевого аграрного бізнесу;

стале управління і збереження екосистеми, біорізноманіття та адаптація до змін клімату в рамках ведення сільського господарства та землекористування;

популяризація зеленого туризму;

підвищення привабливості життя в селі;

розбудова сучасних сільських територій зі збереженням історико-культурної спадщини українського села та традиційних практик ведення сільського господарства.

Конкурс буде проходити з липня по грудень 2020 року. Заявки приймаються від сел та селищ до 31 серпня 2020 року.

Для того, щоб прийняти участь громади сіл та селищ мають заповнити анкету села-претендента та надіслати на пошту agroportal.ua@gmail.com 5 фото, які відображають мету конкурсу, у гарній якості, вказавши в темі листа назву села та область.

1-30 вересня — відбір десяти найкращих заявок (редакція AgroPortal.ua обирає 10-ку кращих заявок за допомогою оцінювальної шкали, де певним питанням заявки присвоєно певну кількість балів).

1 жовтня-1 листопада — на сайті AgroPortal.ua відбуватиметься онлайн-голосування (з 10 сіл обирається п’ятірка фіналістів);

2-30 листопада — підготовка командою AgroPortal.ua кожної з п’яти громад до захисту свого бізнес-проєкту перед членами експертної ради в режимі онлайн.

Грудень — визначення та нагородження переможців (формат залежатиме від ситуації з пандемією COVID-19).

Контакти:

Панасюк Іванна, керівниця проєкту V Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України-2020». Тел.: (063) 223-13-91; e-mail: agroportal.ua@gmail.com

Помянська Наталія, координаторка проєкту V Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України-2020». Тел.: (098)-271-89-69; e-mail: agroportal.ua@gmail.com