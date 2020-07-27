Селищний голова Андрій Коломійцев відзначив нагородами кращих мешканців Бутівського

Цьогоріч, через карантин День села у Бутівському пройшов без масових гулянь та розваг, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Однак, селищний голова Андрій Коломійцев та в.о. старости Олександр Клімов привітали мешканців села зі святом та нагородили грамотами жителів, які постійно приймають активну участь у житі, розвитку та діяльності Бутівського.

За сумлінну працю, активну життєву позицію, професіоналізм, вагомий внесок у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня села Бутівське нагороджено:

Назара Коряченкова — випускника Бутівського закладу загальної середньої освіти I-II ступенів Приютівської селищної ради;

Ярослава Заріцького — тракториста Агропромислового виробничого приватного підприємства «Украгротехнологія»;

Галину Шевченко — заступника директора фермерського господарства «Шевченко»;

Романа Кашарайлова — водія фермерського господарства «Дужонков»;

Тамару Шутенко — медичній сестрі Бутівської амбулаторії загальної практики — сімейної медицини.