Семеро воїнів з Кіровоградщини загинули на війні з росією

Імена полеглих Героїв повідомляє «Кіровоградська правда»:

солдат Юрій Євенко

солдат Олександр Гордієнко

солдат Василь Пугач

старшина Віталій Куліш

головний сержант Артем Кожухар

Поховають їх 19 травня на Далекосхідному кладовищі у Кропивницькому.

Володимир Долженко із села Якимівка Смолінської громади. Герой був 1976 року народження.

Прощатимуться із захисником зранку 19 травня за адресою: с. Якимівка, вул. Давидівка, 32.

Сергій Бучила із села Мала Вільшанка Вільшанської громади. У 2006-2007 роках проходив строкову військову службу. У 2015-му мобілізували до лав ЗСУ. Після – до 2017-го служив за контрактом. Був учасником АТО. Молодшому сержанту було 34 роки.

Вічна пам’ять! Герої не вмирають!

Слава нації! Смерть ворогам!