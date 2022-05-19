Семеро воїнів з Кіровоградщини загинули на війні з росією
Імена полеглих Героїв повідомляє «Кіровоградська правда»:
солдат Юрій Євенко
солдат Олександр Гордієнко
солдат Василь Пугач
старшина Віталій Куліш
головний сержант Артем Кожухар
Поховають їх 19 травня на Далекосхідному кладовищі у Кропивницькому.
Володимир Долженко із села Якимівка Смолінської громади. Герой був 1976 року народження.
Прощатимуться із захисником зранку 19 травня за адресою: с. Якимівка, вул. Давидівка, 32.
Сергій Бучила із села Мала Вільшанка Вільшанської громади. У 2006-2007 роках проходив строкову військову службу. У 2015-му мобілізували до лав ЗСУ. Після – до 2017-го служив за контрактом. Був учасником АТО. Молодшому сержанту було 34 роки.
Вічна пам’ять! Герої не вмирають!
Слава нації! Смерть ворогам!