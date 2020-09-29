Серед 13-ти нових хворих на коронавірус за добу – двоє мешканців Олександрії

За минулу добу в лабораторному центрі провели 229 ПЛР-досліджень та виявили 13 нових випадків захворювання у Кіровоградській області, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Коронавірус зареєстрували в п’ятьох жителів Кропивницького, чотирьох мешканців Гайворонського району, двох мешканців Олександрії та по одному жителю Олександрівського та Добровеличківського районів.

Одужали від хвороби троє мешканців Кропивницького, один житель Кропивницького району, один мешканець Благовіщенського району та по двоє хворих з Гайворонського та Компаніївського районів.