Серед безробітних Кіровоградщини більшість – жінки

Протягом січня-липня 2020 року послуги служби зайнятості області отримали 33,2 тис зареєстрованих безробітних, зокрема 52,6% (17,5тис. осіб) жінок та 47,4% (15,8 тис. осіб) чоловіків.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2020 року отримали роботу 11 404 особи, у тому числі 34,5% (3932 особи) жінок, а також 65,5% (7472 особи) чоловіків.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 23,8 тис осіб, з них 50,1% (12,0 тис. осіб) безробітних жінок та 49,9%(11,9 тис осіб) чоловіків.

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці у січні-липні 2020 року до професійного навчання за направленням служби зайнятості області було залучено 1986 безробітних, зокрема 28,5% (567 осіб) безробітних жінок та 71,5% (1419 осіб) чоловіків.

Протягом січня-липня 2020 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 4501 особа, з них 41,5% (1869 осіб) жінок та 58,5% (2632 особи) чоловіків.

Станом на 1 серпня 2020 року кількість зареєстрованих безробітних становила 18,2 тис осіб, зокрема 60,8% (11,1 тис осіб) жінок та 39,2% (7,1 тис осіб) чоловіків.