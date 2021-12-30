Серед безробітних Кіровоградщини переважають жінки

Протягом січня – листопада 2021 року статус безробітного мали майже 43,8 тис. осіб, з яких 55,2% складали жінки, 31,2% – молодь віком до 35 років, мешканці сільської місцевості – 47,3%. З них отримали статус безробітного безпосередньо в листопаді 1,9 тис. осіб.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15–70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, збільшився з 12,3% (І півріччя 2020 року) до 13,2% (І півріччя 2021 року).