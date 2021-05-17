Середній розмір зарплати у вакансіях на Кіровоградщині – 7594 гривень

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 14 травня 2021 року становить 1478 одиниць.

Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 7594 гривень.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так (станом на 01.05.2021 р.):

– з мінімальною заробітною платою – 514 одиниць;

– від мінімальної до 7000 грн – 648 одиниць;

– від 7000 до 8000 грн – 223 одиниці;

– від 8000 до 9000 грн – 90 одиниць

– від 9000 до 10000 грн – 124 одиниці;

– від 10000 до 11000 грн – 42 одиниці;

– від 11000 до 12000 грн – 62 одиниці;

– від 12000 до 15000 грн – 61 одиниця;

– від 15000 до 20000 грн – 41 одиниця;

– понад 20000 грн – 14 одиниць.