Середній розмір зарплати у зареєстрованих вакансіях на Кіровоградщині – 8762 гривні

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Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 26 листопада 2021 року становить 1562 одиниці.

Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях складає 8762,17 грн.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так (станом на 26.11.2021 р.):

  • менше мінімальної заробітної плати (неповна зайнятість) – 36 одиниць;
  • з мінімальною заробітною платою (6000 грн) – 341 одиниця;
  • від мінімальної до 7000 грн – 272 одиниці;
  • від 7000 до 8000 грн – 205 одиниць;
  • від 8000 до 9000 грн – 126 одиниць;
  • від 9000 до 10000 грн – 109 одиниць;
  • від 10000 до 12000 грн – 229 одиниць;
  • від 12000 до 15000 грн – 123 одиниці;
  • від 15000 до 20000 грн – 90 одиниць;
  • понад 20000 грн – 31 одиниця.
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