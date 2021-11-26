Середній розмір зарплати у зареєстрованих вакансіях на Кіровоградщині – 8762 гривні

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 26 листопада 2021 року становить 1562 одиниці.

Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях складає 8762,17 грн.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так (станом на 26.11.2021 р.):