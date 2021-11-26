Середній розмір зарплати у зареєстрованих вакансіях на Кіровоградщині – 8762 гривні

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 26 листопада 2021 року становить 1562 одиниці.
Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях складає 8762,17 грн.
За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так (станом на 26.11.2021 р.):
- менше мінімальної заробітної плати (неповна зайнятість) – 36 одиниць;
- з мінімальною заробітною платою (6000 грн) – 341 одиниця;
- від мінімальної до 7000 грн – 272 одиниці;
- від 7000 до 8000 грн – 205 одиниць;
- від 8000 до 9000 грн – 126 одиниць;
- від 9000 до 10000 грн – 109 одиниць;
- від 10000 до 12000 грн – 229 одиниць;
- від 12000 до 15000 грн – 123 одиниці;
- від 15000 до 20000 грн – 90 одиниць;
- понад 20000 грн – 31 одиниця.