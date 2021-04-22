Сергій Кузьменко допоміг олександрійським військовим придбати автомобіль

До міського голови Олександрії Сергія Кузьменка звернулись військові з проханням допомогти з придбанням транспорту для виконання завдань у зоні ООС, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційну сторінку посадовця.

«Декілька днів тому до міської ради на моє ім’я надійшов лист від командира військової частини А3892, підполковника Володимира Бабаніна. У ньому йшлося, що бійцям 109 батальйону для якісного виконання завдань у зоні ООС та безпечного пересування потрібна допомога – у тому числі, й придбання легкового автомобіля.

Сьогодні я зустрівся із військовослужбовцем цієї частини, жителем Олександрії Андрієм Маркір’євим Andriy Baloo. Він повідомив, що авто коштує близько 60 тисяч гривень. У цьому батальйоні служить близько 30 олександрійців. Нині бійці знаходяться в самому пеклі передової, тому транспорт їм життєво необхідний. Це вже друге авто, на яке збирають кошти військові. На першу «Ниву» допомогли зібрати волонтери та небайдужі олександрійці.

Щоб оперативно придбати другу машину, 30 тисяч гривень виділить мій благодійний фонд «Турбота». Решту суми, за моїм проханням, погодився додати мій добрий знайомий, депутат міської ради Андрій Давидовський. Він також передасть 30 тисяч гривень. Таким чином, ми повністю закриваємо цю потребу.

Дякуємо бійцям за захист! Разом – до перемоги!», – зазначив засновник благодійного фонду «Турбота» Сергій Кузьменко.