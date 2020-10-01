Сергій Кузьменко лідирує у рейтингу на посаду міського голови Олександрії, – соцопитування

Протягом 26-28 вересня 2020 року соціологічна група «Рейтинг» провела опитування у жителів Олександрії віком від 18 років і старші, щодо електоральних симпатій на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, повідомляє «Голос Громади» на сайт «СBN».

58,5% опитаних олександрійців визначились із вибором кандидата за посаду міського голови Олександрії та підтримують Сергія Кузьменка. 38,2% готові ще раз обрати чинного міського голову Степана Цапюка. 1,6% – за підприємця Володимира Трофіменка. Не визначились, за кого голосуватимуть, близько 9% опитаних.

Так, згідно даних соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг», екс-очільник Кіровоградської ОДА, президент ФК «Олександрія» та засновник благодійного фонду «Турбота» Сергій Кузьменко лідирує у боротьбі за посаду міського голови Олександрії.