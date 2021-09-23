Сергій Кузьменко: мешканці Олександрійської громади проходитимуть КТ безкоштовно

Про це міський голова Олександрії Сергій Кузьменко повідомив під час засідання виконавчого комітету, яке відбулося сьогодні, 23 вересня, в малій сесійній залі міської ради.

«Послугою комп’ютерної томографії користується багато жителів нашої громади і ця послуга була платною. Однак ми ухвалили рішення і тепер для тих, хто перебуває на лікуванні в міській лікарні, ця послуга буде безкоштовною» – підкреслив управлінець громади.

Раніше послуга була безплатною лише для стаціонарних хворих. Амбулаторним хворим обходилась діагностика в межах 100-600 грн, пацієнти без декларацій або без направлення лікаря віддавали за дану медичну послугу не менше 600 з лишком гривень.

Це гарна новина та суттєвий крок у розвитку Олександрійської медицини.