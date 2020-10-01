Сергій Кузьменко обговорив з політсилою «Пропозиція» напрямки роботи після завершення виборів

Сьогодні, 01 жовтня, о 17:00 годині у приміщені Олександрійського районного будинку культури кандидат у мери Олександрії Сергій Кузьменко зустрівся з представниками ще однієї політичної партії – «Пропозиція».

Сергій Анатолійович розповів про бажання змінити Олександрію, зробити місто кращим, перспективним, гарним, європейським, щоб олександрійці пишались тим, що живуть у ньому, наголошуючи на спільній співпраці населення з владою.

Далі після монологу Сергій Анатолійович вислухав пропозиції та запитання представників у депутати від «Пропозиції», відбулася бесіда-обговорення, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сторінку політичної партії «Пропозиція”.

“…Під час зустрічі Сергій Анатолійович детально розповів своє бачення щодо подальшого розвитку Олександрійської громади, про наміри змінити місто, аби його мешканці могли пишатися тим, що живуть у перспективному європейському місті – місті нового рівня. Також кандидат на посаду очільника міської громади поділився головними тезами, визначеними у його передвиборчій програмі.

Усі присутні в залі висловили Сергію Кузьменку свою підтримку, після чого Сергій Анатолійович подякував представникам від «Пропозиції» та кандидатам в депутати за довіру, побажавши чесних виборів і перемоги!”.