Сергій Кузьменко: перевірки торговельний точок на продаж алкоголю вночі стануть обов`язковими та систематичними

Днями, за дорученням міського голови Сергій Кузьменка, в Олександрії здійснили рейди-перевірки торгівельної мережі Олександрії на предмет продажу алкогольних напоїв у нічний час доби. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Під час перевірок обстежили 8 об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, серед яких магазини «Дніпро» (просп. Соборний, 7), «777» (вул. Святомиколаївська, 23), «ХL» (просп. Соборний, 140), «Продукти» (вул. Садова, 64), «Купець» (вул. Святомиколаївська, 23 та кафетерії «Україночка» (вул. Привокзальна, 6а), «Анатоль» (просп. Соборний, 64), «Арка» (просп. Соборний, 111).

На момент перевірки магазини «Дніпро», «Продукти» та кафе «Україночка» були зачинені. Торгівельні об’єкти «Купець», «777», «XL» та «Арка» дотримуються чинного законодавства й алкогольні напої після 22.00 не продавалися.

Однак, під час перевірки торгівельного закладу «Анатоль» було зало зафіксовано порушення щодо продажу алкоголю у нічний час. Дане питання взято на контроль і планується повторна перевірка закладу з метою усунення вищезазначених недоліків.

Такі рейди у місті й надалі будуть здійснюватимуться регулярно й постійно триматимуться на контролі влади.