Сергій Кузьменко презентував ескізи нового сучасного подвір`я двох олександрійських багатоповерхівок

На своїй офіційній сторвінці у Фейсбук міський голова Олександрії Сергій Кузьменко розмістив замітку, в якій показав макети зразково-показового двору сучасного рівня, яких планують побудувати в місті. Повідомляє “Голос Громади”.

“Ділюся першими ескізами нового двору по проспекту Соборному між будинками 103 та 105.

Двір нового чи європейського рівня або зразково-показовий двір – не знаю, як вам більше до вподоби, щоб це називалося. Мені більше до вподоби, щоб це просто сталося. А назву проекту можемо підібрати разом.

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Більшість дворів Олександрії – це типовий деградований міський ландшафт. Ми хочемо порушити цю традицію і створити новий простір для відпочинку і розваг. Щоб двір викликав не ностальгію, а бажання у жителів будь-якого віку проводити час на свіжому повітрі.

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Над новим ескізом працювали наші архітектори, переможці конкурсу ідей «Олександрії новий рівень!» Олег Воробченко і Дмитро Гузік. Я, як і обіцяв, продовжив із ними співпрацю.

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Цей проект – це не нова плитка або полатаний асфальт, це комплексне переосмислення прибудинкового простору. І він має бути комфортним – психологічно, естетично та екологічно.

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Ми готуємося до замовлення проектно-кошторисної документації. У червні зможемо провести тендер і вже влітку – почати реконструкцію.

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Моє бажання – це якісне міське середовище. Для цього треба не фарбувати десятим шаром фарби, як це робили в Радянському Союзі, щоб освіжити, а переосмислювати і створювати нове! Олександрія – гідна кращого!

Діліться враженнями і пропозиціями! Зараз допрацьовуємо проект. Тому ще є час врахувати і ваші побажання!” – йдеться насторінці міського голови.