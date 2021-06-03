Сергій Кузьменко про підпал автомобіля Кіяшка та ситуацію навколо ринку

Сьогодні, 03 червня, на початку проведення засідання виконкому мер Олександрії Сергій Кузьменко прокоментував ситуацію з підпалом автомобіля директора центрального ринку Олександра Кіяшка. Повідомляє “Голос Громади”, посилаючись на сайт відомства.

«Я здивований, що в Олександрії мають місце такі події, адже це щось неадекватне. Очевидно, що машини директорів так просто не горять», – зазначив міський голова й звернувшись до поліції попросив якомога швидше поінформувати суспільство про те, що насправді відбулося того дня.

Наразі на підприємстві проводиться аудит і в найближчому часі громадськість зможе дізнатися як ринок працював при минулій владі, які мав доходи та фінансовий результат. Також буде оприлюднена робота КП «Олександрійський центральний ринок» при новому керівництві за останні 5 місяців.

«Директор комунального підприємства не може бути одночасно і блогером. Просив би розділити ці функції, адже посадова особа не може призначати винних і звинувачувати людей у тих чи інших злочинах. Тож прошу Олександра Кіяшка пам’ятати, що він відповідальна людина на відповідальній посаді» – висловився Сергій Анатолійович стосовно директора ринку й акцентував увагу на тому, що краще сконцентрувати на вдалих рішеннях, за якими будуть і хороші справи: гарні дороги, парки, реконструйовані лікарні, нові інвестиційні проєкти та робочі місця.