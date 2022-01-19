Сергій Кузьменко – про реконструкцію інфекційного відділення і «плече» міської влади для медицини

Про наміри міської влади щодо завершення реконструкції та введення в експлуатацію інфекційного відділення центральної міської лікарні нещодавно поінформував громадськість міський голова Сергій Кузьменко, повідомляє «Голос Громади».

«В нас є певні власні фінансові можливості, які сформувалися на кінець минулого року; будемо радитися з депутатами міської ради для того, щоб ці кошти працювали вже в січні-лютому. Мова йде про завершення будівництва інфекційного відділення: як неодноразово говорилося, протягом минулого року не вистачало фінансування для закінчення цих робіт. Тому впродовж цих місяців треба виконати основні роботи і якщо не в лютому, то у березні ввести відділення в експлуатацію і дати медицині нові можливості для тих викликів, які ми сьогодні маємо. Тож нашим лікарям треба підставити плече і надати фінансовий ресурс для завершення цього проєкту; у даному напрямку ми також маємо підтримку обласної держадміністрації», – сказав міський голова.