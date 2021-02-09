Сергій Кузьменко продовжує ознайомлення з навчальними закладами міста

Сьогодні, 09 лютого, міський голова Сергій Кузьменко відвідав два дошкільних навчальних заклади Олександрії: садочок №43 та № 39. Повідомляє “Голос Громади”.

У ході зустрічей з керівниками закладів проводилися бесіди про стан дитячих садочків, їх матеріально-технічне забезпечення, потреб сьогодення тощо.

Явно видимий контраст одного садочка на фоні іншого.

Щодо 43-го садочку… У дошкільному закладі виховується понад 200 дітей різного віку, зокрема діють групи для інклюзивних дітей. Наразі приміщення закладу потребує ремонту коридорів, харчоблоку, покрівлі, спортивної зали, яка зокрема має проблеми з опаленням. Вже складена документація на санацію закладу, що передбачає у поточному році заміну старих вікон та встановлення нових дверей. За 32 роки існування заклад не мав жодного капітального ремонту, лише перебивався частковими поточними зонованими.

Після ревізії 43-го ДНЗ Сергій Анатолійович побував у сусідньому – 39-му дитячому садочку, який приємно вразив. Торік садочок отримав близько мільйона гривень, за які зробили ремонт коридорів, сходів, музичної зали, харчоблоку, зроблені кімнати для роботи з психологом, розвиваючих занять, закуплено дидактичний матеріал, наразі триває ремонт кімнати для сушіння білизни та пральної кімнати. До мера Олександрії директорка звернулась з проханням допомогти відремонтувати ще одне крило садочка, яке залишилось без змін. Дитсадок відвідує більш як три сотні дітей.

Приємно було спостерігати за бесідами міського голови з маленькими вихованцями, які жваво спілкувалися та емоційно розповідали про свої досягнення, вміння, хоббі…



У заключенні перевірок Сергій Анатолійович прокоментував побачене наступними словами:

«Сьогодні ми бачимо завдання та подальше направлення роботи на майбутнє. Діти, це наше все, вони класні, потрібно створювати всі необхідні умови для їх навчання та розвитку».