Сергій Кузьменко провів черговий прийом олександрійців

Сьогодні, 16 червня, міський голова Олександрії Сергій Кузьменко провів черговий прийом громадян з особистих питань, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міськраду.

Звернення олександрійців стосувалися різних питань: перегляду нормативної грошової оцінки ставка, надання матеріальної допомоги хворому на операцію, надання якісних медичних послуг в міській лікарні, стану дороги по вул. 6-го Грудня, відключення квартир від централізованого опалення, поліпшення житлових умов тощо. Крім того, були звернення до міського голови від голов ОСББ з проханням сприяти у вирішенні питань щодо оформлення землі під прибудинковою територією, реконструкції електромереж гуртожитків, ремонту систем водовідведення, відшкодування частини «теплих» кредитів та благоустрою дворів багатоповерхівок і т.п.

Переважна кількість звернень вирішувались на місці, деякі з них потребують додаткового вивчення.

Виконання звернень громадян взято на контроль.