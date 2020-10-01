Сергій Кузьменко розповів, чому вирішив йти в мери Олександрії й що планує робити на посаді

Нещодавно розпочалася передвиборча гонка. В Олександрії про свою готовність балотуватись на місцевих виборах заявили 3 кандидати. Серед них, екс-очільник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, який 15 вересня першим подав документи в Олександрійську міську територіальну виборчу комісію для реєстрації кандидатом на посаду міського голови Олександрії, зареєстрували його 17 вересня, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «Кіровоградська Правда».

Сергій Кузьменко розповів, чому вирішив йти в мери міста Олександрія й що планує робити на посаді:

Олександрія – мій дім

Сергій Кузьменко має досвід роботи на національному рівні, в парламенті. Він – державний службовець першого рангу.

– Протягом п’яти років, коли я був керівником області, ми з командою будували дороги, лікарні, створювали культурний простір, займалися розвитком спорту, проводили реформи, наприклад, децентралізацію. Пам’ятаю, як років чотири тому ми перший раз грали з хорватами і як вони з тоді ще Кіровограда їхали на футбол роздовбаними дорогами. Це був жах і сором! Але ми зробили це домашнє завдання – побудували якісні дороги, щоб нам не було соромно. Безумовно, я, як активна людина, хочу продов­жувати подібну діяльність. Не хочу гаяти часу, хочу вже будувати місто нового рівня, – каже кандидат на посаду міського голови і додає, що сьогодні саме в міських голів є можливості проводити якісні зміни. – Олександрія – це мій дім і місце мого народження. Я люблю це місто. І це був найголовніший аргумент, коли я ухвалював рішення балотуватися.

Ефективне використання часу

– У 2019 році закінчився термін повноважень 5-го президента, а відповідно й мої повноваження як голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Тоді я зустрівся з колегами, з журналістами, ми підвели підсумки, і після цього у мене був час відпочити від державної служби та переключитися на інші справи – займався

спортивними, економічними і благодійними проєктами, які підтримують імідж Кіровоградщини й перш за все – Олександрії, – розповідає Сергій Кузьменко.

Футбольна команда «Олександрія», яку він очолює, торік представляла Україну на рівні Ліги Європи. Це був хороший піар для міста на теренах

Європи.

Навесні, коли країну охопила жорстка хвиля карантину, футбольний клуб за фінансової підтримки холдингу «Агровіста» надав допомогу жителям Олександрії. Три лікарні Кіровоградщини, у тому числі й Олександрійська міська лікарня, отримали апарати штучної вентиляції легень. Згодом волонтерська ініціатива переросла у благодійний фонд і нині продов­жує свою діяльність. Нещодавно центральній районній лікарні придбали десять сучасних комп’ютерів. Саме ця техніка дозволить медикам працювати в електронній системі згідно з вимогами Національної служби здоров’я України.

Команда

– Мені приємно, що в моїй команді голови обласної адміністрації були молоді, але вже професійні люди. Зараз вони працюють у громадах, у керівництві обласної ради. Я завжди брав у команду чесних, активних людей, тому впевнений, що і в Олександрії в мене буде команда, з якою ми швидко продемонструємо якісні зміни й покажемо олександрійцям, яким може бути місто. Я йду самовисуванцем, тому налаштований на співпрацю з усіма політичними силами, що займають конструктивну позицію, – ділиться кандидат і каже, що до команди залучатиме і молодь без досвіду, але у якої, як кажуть, блищать очі, біжать ноги і є бажання змінювати світ.

Який досвід знадобиться у майбутньому?

У своїх планах Сергій Кузьменко спирається на власний управлінський досвід. Каже, що найважливіше для керівника – мати добрі комунікації з людьми, зі своєю командою і навіть із опонентами.

– Кожного тижня проводив особисті прийоми на посаді голови обладміністрації. Зустрічався з різними людьми, тому вмію слухати, чути, заспокоїти, домовитися й налаштувати на позитив. Безумовно, й надалі демонструватиму політику такого характеру, – каже Сергій Кузьменко.

Але, крім досвіду та комунікацій, потрібні й гроші, щоб реалізовувати проєкти. Коли Сергій Кузьменко очолював область, Кіровоградщина добре фінансувалася, отримувала солідні ресурси на великі проєкти. Щоб це стало можливим – треба було доводити в Кабінеті міністрів необхідність. Тому вміння аргументувати важливість фінансування він використовуватиме і для того, щоб і Олександрія отримувала підтримку на рівні держави.

Що таке місто нового рівня?

– Давайте розпочнемо із простих для людей речей, – каже Сергій Кузьменко. – Обласна державна адміністрація та я, як її очільник, зробили все, щоб в Олександрії з’явилися дороги. Чи всюди вони є? Безумовно, ні. Є околиці міста, де ще є питання і з дорогами, і з транспортним сполученням, і з освітленням. Очевидно, цю роботу треба продовжувати.

Один із головних пріоритетів розвитку міста – створення нових робочих місць. Сергій Кузьменко наголошує, що вже має ідеї і розглядає приклади реновацій старих промислових приміщень. Наприклад, перетворити колишню «Поліграфтехніку» в майданчик для роботи міні-цехів із виготовлення крафтових і екологічних продуктів, локацій для спілкування ІТ-спеціалістів, майданчиків для сучасного мистецтва та освіти.

– Головне – зацікавити місцевих людей, у яких є ініціатива, талант і бажання зробити себе успішними. Ми готові створювати простори для їхнього розвит­ку! – зазначив кандидат.

Ще одним напрямком роботи є облаштування паркових зон і реконструкція історичних будівель. Так, відновлення театру завершене на 90%.

– Коли я був головою ОДА, з державного бюджету виділили солідні кошти й реставрували фактично історичний вигляд споруди. А далі виникли якісь незрозумілі мені позиції нової влади і я не розумію, чому театр досі не відкритий? Це краса та гордість для всіх олександрійців. Там треба дофінансувати 5 чи 7 мільйонів гривень. Якщо чесно, то це зовсім небагато в порівнянні з тим, що вже витратили. Обіцяю, зроблю все, щоб двері театру нарешті відкрилися й творчі люди мали місце для роботи, а олександрійці – місце культурного відпочинку.

– Дуже класно, що в Олександрії крок за кроком почали реконструкцію парку Соборного, – продовжує він. – Гарна була ідея. Усі бізнесмени складалися грошима і я, як людина, яка мала можливості, на той час також підтримав ініціативу Степана Цапюка. Ми давали певні кошти, купували матеріали… Усього парків у місті не багато і вони, на жаль, знаходяться у занедбаному стані. Цього року я ухвалив рішення реконструювати парк Шевченка коштом ФК «Олександрія».

Перший етап реконструкції завершать цьогоріч. Уже закінчують укладати центральну алею тротуарною плиткою, на клумбах облаштували автоматичний полив, встановили лавки, ліхтарі, висадили дерева та кущі. Наступний етап – монтаж фонтану, облаштування виходу до прибережної зони, приведення пляжу до ладу.

Колишній кінотеатр «Жовтень» не працює 20 років – він взагалі міг звалитися у котлован.

– Мені стало боляче, що руйнується таке приміщення. Тому я ухвалив тоді непросте рішення. Ми викупили це приміщення і знайшли можливість підняти його з руїни – на це пішов майже мільйон доларів. Ми зберегли будівлю! Наразі закінчуються фасадні роботи, уже збудовані два зали, буде зона і для діток, залишилося лише провести оздоблювальні роботи і закупити техніку. Найголовніше – ми не змінили цільового призначення, там буде, як і раніше, кінотеатр, – зазначив Сергій Кузьменко.

Також є ідеї, як організувати безкоштовний громадський транспорт. І це не просто фантазія, а доволі реальний проєкт, який успішно реалізований у європейському місті Таллінн.

Правила чесної гри

Як кандидат на посаду міського голови Олександрії Сергій Кузьменко дотримується правил чесної гри. Вони прий­няті в усьому світі і в спорті в тому числі.

– Я прихильник чесної гри. Олександрія – дійсно красиве місто. Пам’ятаю його з дитинства і ніколи йому не зраджував. Я його люблю таким, яким воно є, але хочу, щоб і молодь, і дорослі люди побачили місто нового рівня. Я чітко можу сказати, що зробив для міста, які маю плани його розвитку. Я про все це вже говорю олександрійцям, а їм визначатися, як вони хочуть жити після 25 жовтня, – зазначив Сергій Кузьменко.