Сергій Кузьмено звернувся до мешканців та гостей Олександрії у День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у День пам’яті та примирення, міський голова Олександрії Сергій Анатолійович Кузьменко звернувся до громадян.

Шановні олександрійці, друзі, гості міста!

8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни. Офіційне гасло заходів цього дня – «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».

Ми, українці, пам’ятаємо подвиг наших дідів і прадідів, які стали взірцем справжнього патріотизму, національної гідності та відданої любові до Батьківщини.

І завдяки цьому ми перемагаємо ворога. Перемагаємо історичною пам’яттю, силою, духом, жагою до свободи, вірою та любов’ю до рідної землі.

Шануємо і не забуваємо тих, хто загинув, і продовжуємо творити історію єдиної і незалежної України!

Із повагою міський голова Сергій Кузьменко