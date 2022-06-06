Сертифікація вчителів 2022: перший етап – тестування – відбудеться 10 вересня

Міністерство освіти і науки України затвердило Календарний план організації незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації педагогічних працівників у 2022 році. Згідно з планом, цьогоріч незалежне тестування вчителів початкової школи відбудеться 10 вересня.

Тест міститиме 100 завдань із вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Результати тестування визначатимуть на підставі набраної учасником сертифікації кількості балів за виконання всіх тестових завдань.

Результати тестування та інформацію про допущення/недопущення їх до участі в наступному етапі буде розміщено в кабінетах учасників сертифікації до 28 вересня.

Нагадуємо, сертифікація складається з трьох етапів:

незалежне тестування учасників сертифікації (проводить Український центр оцінювання якості освіти);

самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності (проводить Державна служба якості освіти);

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації (проводить також ДСЯО).

Реєстрація на сертифікацію триватиме упродовж 1-15 серпня 2022 року й проходитиме у два етапи:

основний (1-8 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий (9-15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2500 учителів).

Реєстрацію на сертифікацію-2022 буде припинено достроково, якщо бланки реєстраційних карток-заяв сформують 2500 осіб.