Сервісні центри МВС Кіровоградщини відновлюють послугу видачі довідок про несудимість

Замовити документ тепер можливо, як в електронному, так і в паперовому форматі, повідомляє «Голос Громади».

Довідка про несудимість потрібна для: оформлення на роботу, оформлення візи для виїзду за кордон, для участі у тендері, здійснення усиновлення, встановлення опіки, оформлення громадянства, оформлення або поновлення документів тощо.

Існує два види довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України — так звану «скорочену» та «повну» довідки. «Скорочена» довідка включатиме відомості про відсутність/наявність судимості, «повна» довідка — відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.*

*для кожної мети законодавство передбачає різний обсяг інформації стосовно особи. В одних випадках особа має лише довести, що вона не має судимості, в інших — має бути підтверджено, що особа не лише не має судимості, але й ніколи не була засуджена, навіть якщо судимість відповідно до Кримінального кодексу України була погашена чи знята. Іноді законодавство передбачає перевірку за персонально-довідковим обліком у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Хто може отримати довідку про відсутність судимості?

Фізична особа, яка досягла 14-річного віку, має право на отримання з персонально-довідкового обліку відомостей про себе.

Довідку про несудимість у сервісних центрах МВС можна замовити у два способи

онлайн на сайті hsc.gov.ua

безпосередньо у зручному сервісному центрі МВС

Для замовлення довідки про несудимість ОНЛАЙН

Зареєструйся через Кваліфікований електронний підпис (фізичної особи) або Bank ID *

Заповни електронну форму (вкажи, в якому ТСЦ зручно забрати готову довідку)**

Отримай повідомлення про готовність документу або перевір статус готовності довідки онлайн

Забери довідку у обраному сервісному центрі МВС пред’явивши документ, що посвідчує особу Представника

*при замовленні через Bank ID отримати довідку можна лише в паперовому варіанті

**відправлення електронної форми здійснюється лише за допомогою персонального комп’ютера на якому встановлено ОС Windows

У полі «Спосіб отримання довідки» оберіть у якому вигляді бажано отримати довідку:

електронний варіант – довідка надійде на вказану у формі заповнення електронну адресу;

паперовий варіант – довідку можна забрати у бажаному сервісному центрі МВС.

Коли можна використовувати електронний варіант довідки?

учасники тендерних закупівель можуть замовити та подати довідку онлайн, скориставшись КЕП (фізичної особи) ;

замовник може скористатися електронною довідкою за згодою установи, до якої вона подається.

Увага! При замовленні довідки онлайн збережіть її номер. Це дозволить Вам самостійно перевіряти статус її готовності.



Для замовлення довідки особисто у сервісному центрі МВС

Подати запит та отримати довідку про відсутність судимостей можна незалежно від місця реєстрації у зручному за місцем розташування територіальному сервісному центрі МВС . (Головний та регіональні сервісні центри МВС цю послугу не надають)

Заявник під час подання запиту особисто пред’являє посадовій особі ТСЦ документ, що посвідчує його особу, та надає його копію.

У разі замовлення довідки у сервісному центрі МВС Представником необхідні такі документи:

документ, що посвідчує особу Представника;

оригінал та копія документа, яким уповноважено Представника;

заява та копія документа, що посвідчує особу, стосовно якої замовляється Довідка.

Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи, безкоштовно.

Відповідно до чинного законодавства максимальний термін видачі Довідки про несудимість — 30 календарних днів з дня надходження запиту.

Замовити Довідку в ТСЦ можна незалежно від місця реєстрації відповідно до графіку роботи ТСЦ: з вівторка по суботу, у зручний час з 9:00 до 18:00 (у суботу до 16:45), без обідньої перерви.

Запит на отримання довідки заповнюється безпосередньо у адміністратора ТСЦ, на місці (зразок запиту).

Телефон для довідок – (044) 290 19 88 (dovidka@mvs.gov.ua).

У разі тимчасового або постійного перебування фізичної особи за межами держави відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, можна отримати в посольствах або консульських установах України.

На офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України за посиланням можна перевірити легітимність довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. За допомогою сервісу можна перевірити довідки, видані після 1 лютого 2017 року.

