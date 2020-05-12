Сервісні центри МВС Кіровоградщини відновили свою роботу

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На засіданні Уряду 04 травня 2020 року прийнято рішення розпочати поступове пом’якшення карантинних заходів.

Відтак, починаючи з 12 травня 2020 року, сервісні центри МВС поступово відновлюють свою роботу з можливістю відвідування всіх сервісних центрів МВС громадянами.

Задля дотримання визначених Міністерством охорони здоров’я України санітарних та протиепідемічних заходів і рекомендацій, сервісні центри МВС облаштовані захисними прозорими перегородками та позначками соціальної дистанції. Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м² та з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше ніж 1,5 метри.

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Для зниження ризику інфікування, у сервісних центрах МВС організовано проведення термометрії всім відвідувачам, можливість оброблення рук антисептичними засобами, а у приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із за стосуванням дезінфікуючих засобів та регулярне провітрювання.

Послуги надаватимуться за попереднім записом в електронну чергу через функціонал, що буде розміщений на офіційному вебсайті ГСЦ МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис для отримання послуг буде проводитись за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

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Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

Зауважимо, що використання засобів індивідуального захисту є обов’язковою умовою знаходження у приміщеннях сервісних центрів МВС.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті hsc.gov.ua.

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