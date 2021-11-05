Сервісні центри МВС на Форумі “Україна 30. Безпечна громада” презентували громадам свої послуги

Кожен громадянин України, незалежно від місця проживання, має почуватися у безпеці та отримувати якісний доступ до державних сервісів. Цього ми можемо досягти лише у взаємодії державних органів влади з місцевими громадами. Тому сьогодні, 4 листопада, пройшов масштабний Форум «Україна 30. Безпечна громада» із представниками територіальних громад з усієї України.

Захід зібрав найголовніших спікерів країни. Серед них — Президент України Володимир Зеленський, премє’р-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та багато профільних фахівців. Урядовці обговорили питання безпеки та доступу до державних сервісів. Сервісні центри МВС теж поділилися із запрошеними гостями, представниками територіальних громад з усієї України своїми корисними нововведеннями в автосфері та послугах, пов’язаних з нею.

Візитівкою презентації сервісних центрів МВС став Електронний кабінет водія. Адже на сьогодні ним скористалися більше 1,8 млн громадян. Донедавна більшість послуг водіям надавали лише безпосередньо в наших закладах. Актуальні дані про авто, посвідчення водія, штрафи можна було дізнатись тільки після особистого звернення. Зараз Електронний кабінет водія надає цю інформацію онлайн. Тут можна замовити індивідуальний номерний знак із доставкою — для душі, гарного настрою, обміняти посвідчення водія, призначити належного користувача, сплатити штрафи за порушення ПДР.

Крім того, на Форумі сервісні центри МВС презентувати новий сервіс для наших громадян — заміна посвідчення водія через Електронний кабінет водія з доставкою Укрпоштою.

“Тепер отримання пластикового документу для клієнта стає максимально зручним: достатньо авторизуватися в Електронному кабінеті водія та заповнити всі необхідні поля, обрати доставку Укрпоштою і в зручний час забрати посвідчення водія у найближчому відділенні. А жителям селищ не потрібно їхати до райцентру – посвідчення водія доставить кур’єр Укрпошти. Це не лише мінімізує контакти з іншими людьми в період пандемії, а також значно заощадить ваш час”, — розповів експерт з питань розвитку електронних сервісів Євген Мойсеєнко.

Ще одним із пріоритетних напрямків розвитку наших закладів є співпраця з іншими державними підрозділами — Дія Центрами (ЦНАПами). Тому в арсеналі маємо 154 спільні угоди. Ми завжди охоче ділимося досвідом надання послуг, пов’язаних з авто. Адже спільна робота держсектору позитивно впливає на якість надання послуг та забезпечує максимальне наближення послуги до споживача. Це стосується і сканування нашими працівниками QR-коду документів громадян QR-кодів документів у додатку Дія для отримання послуг у сервісних центрах МВС. Це вдвічі економить час й як бонус — покращує екологію та рятує дерева.

Також на Форумі розповіли представникам громад про розроблені зручні сервіси на нашому сайті. Це онлайн-тренажер з правил дорожнього руху, де ви можете перевірити 24/7 свої знання з ПДР, сервіс “Калькулятор орієнтовної вартості послуги”. Він розраховує вартість послуги, податки та збори, що необхідно сплатити при реєстрації чи перереєстрації авто. Онлайн-сервіси перевірки документів допомагають також роботодавцям, державним структурам, територіальним громадам та закордонним поліцейським швидко перевіряти легітимність документів. Така підтримка бізнес-процесів забезпечує стабільне надходження податків до бюджетів територіальних громад.

А ще корисним і найбільш затребуваним є сервіс наявності номерних знаків. З ним можна перевірити, в якому сервісному центрі МВС знаходиться номерний знак з бажаною комбінацією цифр та його вартість.

І не могли не нагадати громаді про наші мобільні сервісні центри МВС. Адже завдяки ним громадяни без перешкод можуть отримати послуги у найвіддаленіших куточках країни, навіть у зоні дії ООС.

Сервісні центри МВС — реформа в дії. Це не лише крок на зустріч громадам, це, насамперед, якісні, доступні та зрозумілі послуги державного сектору. “Країна для людей” — принцип нашої роботи