Сервісні центри МВС надаватимуть послуги за новим стандартом

Для державних органів запроваджено єдині стандарти державного сервісу. Насамперед нові вимоги передбачають якісне та бездискримінаційне надання послуг усім клієнтам, зокрема, людям з інвалідністю, іноземцям та представникам національних меншин.

«Хочу зазначити, що команда Головного сервісного центру МВС за певними напрямами спрацювала на випередження та забезпечила практичну реалізацію нововведень. У нас уже є стандарти комунікацій із клієнтами: наші співробітники мають чіткі інструкції — як вітатись, алгоритм надання послуги, здебільшого сервісні центри мають внормований формат приміщення. Це дуже зручно для наших відвідувачів», — підкреслив начальник Головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко.

Для того, щоби громадяни відчували турботу й піклування під час віддаленого користування послугами, існує та активно використовується система електронних сервісів, зокрема:

— електронний кабінет водія з переліком функцій, необхідних пересічному власнику авто;

— калькулятор орієнтовної вартості отримання послуги з перереєстрації транспортного засобу;

— перевірка легітимності свідоцтв про реєстрацію авто й посвідчень водія;

— онлайн-тренажер із перевірки знань Правил дорожнього руху.

Довідково: наказ затверджено Мінцифрою за експертної підтримки проєкту SURGE, Асоціації об’єднаних територіальних громад, Всеукраїнського Громадського об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України», органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.