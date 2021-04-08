Сервісні центри МВС розширюють надання послуг онлайн для мешканців Кіровоградщини й не тільки

16 грудня 2020 року Уряд на засіданні схвалив постанову Кабінету Міністрів України, яка вносить зміни до основного нормативно-правового документу, що регламентує порядок проведення в країні реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів – Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Станом на 19 грудня 2020 року документ зареєстровано під номером 1273, у подальшому відбудеться оприлюднення документа та набрання ним чинності, а також забезпечення технічної можливості функціональних засобів Електронного кабінету водія.

Постанова переводить частину державних процесів у сфері надання адміністративних послуг у сучасний і зручний онлайн формат, а також своїми змінами значно скорочує час безпосереднього обслуговування в сервісному центрі МВС.

Вона надаватиме можливість через Електронний кабінет водія:

подавати документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних документів. Це буде можливо у випадках коли транспортному засобу не потрібен огляд експертної служби МВС;

замовляти з числа наявних у сервісному центрі МВС номерні знаки, у тому числі й “платні” номерні знаки;

оформляти договорів купівлі-продажу транспортних засобів в електронному вигляді.

Перша реєстрація транспортного засобу відбуватиметься за наявності відомостей в Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів та реєстрі виданих сертифікатів типу транспортних засобів.

Крім цього скасовано необхідність проходження експертного огляду для здійснення перереєстрації транспортного засобу у зв’язку:

із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця проживання фізичних осіб;

отриманням чи перезакріпленням індивідуального номерного знака або “платного” номерного знака;

видачею (повернення) реєстраційних документів для виїзду за кордон або тимчасового реєстраційного талона.

Нововведеннями передбачається можливий продаж транспортного засобу у разі успадкування без здійснення його попередньої перереєстрації на спадкоємця.

Також при перереєстрації транспортного засобу без зміни власника або в разі успадкування транспортного засобу наявний номерний знак може бути залишений – за умови його відповідності наразі чинним встановленим вимогам.

Відтепер у разі наявності в Єдиному реєстрі боржників відомостей про власника транспортного засобу дозволяється перереєстрація транспортного засобу, не пов’язана з його відчуженням, а також перереєстрація транспортного засобу придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, установленому статтею 61 Закону України «Про виконавче провадження».

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC — на сайті Головного сервісного центру МВС.