Сервісні центри МВС розширюють надання послуг онлайн

16 грудня 2020 року Уряд на засіданні схвалив постанову Кабінету Міністрів України, яка вносить зміни до основного нормативно-правового документу, що регламентує порядок проведення в країні реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів – Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.
Станом на 19 грудня 2020 року документ зареєстровано під номером 1273, у подальшому відбудеться оприлюднення документа та набрання ним чинності, а також забезпечення технічної можливості функціональних засобів Електронного кабінету водія.
Постанова переводить частину державних процесів у сфері надання адміністративних послуг у сучасний і зручний онлайн формат, а також своїми змінами значно скорочує час безпосереднього обслуговування в сервісному центрі МВС.
Вона надаватиме можливість через Електронний кабінет водія:
подавати документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних документів. Це буде можливо у випадках коли транспортному засобу не потрібен огляд експертної служби МВС;
замовляти з числа наявних у сервісному центрі МВС номерні знаки, у тому числі й “платні” номерні знаки;
оформляти договорів купівлі-продажу транспортних засобів в електронному вигляді.
Перша реєстрація транспортного засобу відбуватиметься за наявності відомостей в Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів та реєстрі виданих сертифікатів типу транспортних засобів.
Крім цього скасовано необхідність проходження експертного огляду для здійснення перереєстрації транспортного засобу у зв’язку:
із зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), місця проживання фізичних осіб;
отриманням чи перезакріпленням індивідуального номерного знака або “платного” номерного знака;
видачею (повернення) реєстраційних документів для виїзду за кордон або тимчасового реєстраційного талона.
Нововведеннями передбачається можливий продаж транспортного засобу у разі успадкування без здійснення його попередньої перереєстрації на спадкоємця.
Також при перереєстрації транспортного засобу без зміни власника або в разі успадкування транспортного засобу наявний номерний знак може бути залишений – за умови його відповідності наразі чинним встановленим вимогам.
Відтепер у разі наявності в Єдиному реєстрі боржників відомостей про власника транспортного засобу дозволяється перереєстрація транспортного засобу, не пов’язана з його відчуженням, а також перереєстрація транспортного засобу придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, установленому статтею 61 Закону України «Про виконавче провадження».
Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC — на сайті Головного сервісного центру МВС.